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Вторгнення Росії в Україну

СБУ затримала агента фсб, який готував нові удари рф по київських ТЕЦ

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Служба безпеки затримала ще одного коригувальника російських обстрілів енергетичної інфраструктури України. Ним виявився агент фсб, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по теплових електроцентралях та електропідстанціях, що живлять столичний регіон та Житомирщину.

За матеріалами кіберфахівців та слідчих СБУ, паралельно з наведенням атак на енергооб’єкти зловмисник шпигував за пунктами базування Сил оборони на півночі України.

Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконував завербований рашистами працівник підприємства з обробки граніту у Житомирській області.

У поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку «швидких» заробітків у Телеграм-каналах.

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Після вербування агент під виглядом робочих поїздок почав відстежувати наслідки попередніх атак на місцеві об’єкти енергетики в обох регіонах.

Одночасно він фіксував місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони, а також пункти дислокації оперативних аеродромів та військових полігонів.

Співробітники СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на робочому місці.

Також Служба безпеки вжила комплексні заходи, щоб убезпечити об’єкти та локації, які розвідував фігурант.

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Під час обшуків у зловмисника вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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