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Вторгнення Росії в Україну

На Луганщині зникла 14-річна дівчинка, допоможіть знайти дитину! (ВІДЕО)

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до На Луганщині зникла 14-річна дівчинка, допоможіть знайти дитину! (ВІДЕО)

Від початку повномасштабного вторгнення немає жодної звістки про Софію Шушакову, яка зникла у Сіверськодонецьку на Луганщині.

Є ймовірність, що дівчинку могли незаконно вивезти до Росії.

Якщо хтось бачив дитину, або володіє будь-якою інформацією про її місцеперебування – повідомте Службу розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116 000 або через Telegram-бот @missingchildren_bot

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