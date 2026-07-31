На Київщині 15 років ув’язнення з конфіскацією майна: засуджено військовослужбовця, який після втечі з частини працював на спецслужби рф

Керівник Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону довів у суді вину військовослужбовця у державній зраді, дезертирстві та умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу.

Прокурори довели, що у травні 2024 року мобілізований до однієї з військових частин Київської області військовослужбовець самовільно залишив місце служби.

У листопаді 2024 року, перебуваючи поза місцем служби, він через Telegram встановив контакт із представником спецслужб держави-агресора та погодився за грошову винагороду виконувати його завдання.

За вказівками куратора з рф засуджений наносив провокаційні написи на об’єкти інфраструктури, фотографував і знімав на відео військові об’єкти та техніку, фіксував їхні координати й передавав матеріали з геолокацією представнику спецслужб рф, отримуючи за це гроші.

Також він виконав «тестове» завдання – підпалив сміттєвий бак, надіслав відеозвіт замовнику та погодився надалі підпалювати військову техніку й інші об’єкти військового призначення.

Крім того, у лютому 2025 року в одному з населених пунктів Київської області через особистий конфлікт із місцевим жителем обвинувачений підпалив його автомобіль.

Вироком Фастівського міськрайонного суду Київської області військовослужбовця визнано винним та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.