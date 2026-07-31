Керівників організацій, які готували кримських дітей до служби в армії рф, судитимуть за воєнні злочини

Прокурори АР Крим та м. Севастополя скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівників організацій «Союз прикордонників Криму», військово-патріотичного клубу «Варяг» та однойменного центру морської підготовки.

У квітні 2026 року їм повідомили про підозру у воєнних злочинах, вчинених групою осіб. Крім того, двом із них інкримінують виправдовування збройної агресії рф.

Під виглядом військово-патріотичного виховання обвинувачені системно готували українських дітей в окупованому Криму до майбутньої служби у збройних силах держави-агресора.

Школярів навчали поводженню зі стрілецькою зброєю, тактиці ведення бою, військово-польовій, рятувальній і легководолазній підготовці. Для них проводили стрільби, тактичні навчання та військові ігри, а до занять залучали учасників так званої «сво».

Організатори також агітували дітей вступати до російської армії через прокремлівські медіа та брали участь у пропагандистських заходах.

Слідство задокументувало щонайменше чотири випадки, коли випускники клубу «Варяг» після досягнення повноліття вступили до лав російської армії або почали працювати в окупаційних правоохоронних органах.

Для розвитку цієї діяльності у 2023 році обвинувачені отримали майже 4,5 млн рублів так званого президентського гранту, а також земельну ділянку в Сімферополі, де облаштували навчально-тренувальний комплекс із початкової військової підготовки.

Через такі організації окупаційна влада залучає українських дітей до військового середовища, нав’язує їм російську ідентичність та формує сприйняття служби в армії рф як норми.