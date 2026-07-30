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Політика

Українські храми на окупованій території Запоріжжя віддадуть РПЦ

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Українські храми на тимчасово окупованій території Запоріжжя окупаційна адміністрація вирішила передати РПЦ.

Про це написав “губернатор Запорізької області”, колаборант Євген Балицький у соцмережах.

“Провів робочу зустріч з єпископом Бердянським та Приморським Петром (Дмитрієвим). Обговорили низку найважливіших питань щодо духовного життя нашого регіону та відновлення православних святинь.

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Особливу увагу приділили процесу передачі єпархії храмів, які перебували у веденні розкольницьких структур і з 2022 року були порожніми. Має бути велика, копітка робота з їх відновлення і повернення до повноцінного парафіяльного життя. Це довгоочікувана подія для багатьох віруючих. Детально розглянули питання допомоги у відновленні храмів, а також обговорили, чим можемо підтримати парафіян у їхніх повсякденних потребах”, – написав Балицький.

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