СБУ затримала агента фсб, який коригував атаки рф по об’єктах на трасі Полтава – Харків

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного коригувальника російських ударів по Харківській області. Ним виявився завербований ворогом працівник однієї з відомих торговельних мереж у Полтаві.

Як з’ясувало розслідування, за інструкцією фсб фігурант у позаробочий час сідав на рейсовий автобус і прямував на Харківщину. З вікна транспортного засобу агент відстежував пункти базування та маршрути руху Сил оборони, а також фіксував наслідки ворожих ударів на автомагістралі Полтава – Харків.

Виявлені об’єкти він спочатку фіксував на телефонну камеру, а потім позначав їхні координати на гугл-карті для «звіту» перед куратором з рф.

Задокументовано, що з метою конспірації фігурант видаляв листування із російським спецслужбістом після кожного сеансу зв’язку.

Встановлено, що рашисти сподівалися використати розвіддані коригувальника для підготовки нової серії ракетно-бомбових ударів по регіону.

Контррозвідники СБУ викрили ворожий задум, провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони і затримали агента за місцем його проживання у Полтаві.

За матеріалами справи, до уваги російської спецслужби чоловік потрапив, коли шукав «легкі» заробітки у Телеграм-каналах.

Після вербування фігурант завів декілька акаунтів та нікнеймів на різні номери телефонів, які постійно змінював для зашифрованого спілкування з куратором від фсб.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон і комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Полтавській областях за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.