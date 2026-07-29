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Вторгнення Росії в Україну

10 років ув’язнення отримав командир росгвардії, який катував українського військового та двох цивільних

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  • Коментарі Вимкнено до 10 років ув’язнення отримав командир росгвардії, який катував українського військового та двох цивільних

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд заочно визнав командира підрозділу росгвардії винним у жорстокому поводженні з українським військовополоненим і цивільними мешканцями (ч. 1 ст. 438 КК України).

Засуджений обіймав посаду командира роти полку поліції Управління позавідомчої охорони військ національної гвардії рф.

Прокурори довели, що в жовтні 2022 року на тимчасово окупованій території Мелітопольського району він разом із підлеглими незаконно утримував військовослужбовця Сил оборони України та двох цивільних у нелюдських умовах. Українського військового били, залякували та погрожували йому розправою. Також його змусили звернутися до родичів із проханням переказати гроші на банківські картки, які контролював російський командир.

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Двох цивільних засуджений піддавав фізичному та психологічному насильству. Крім того, він заволодів коштами родичів одного з потерпілих, використавши аналогічну схему.

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

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