На Харківщині затримали суддю – хабарника

Служба безпеки, ДБР та Офіс Генерального прокурора ліквідували ще одну злочинну схему у судових органах України. За результатами комплексних заходів викрито голову одного з районних судів Харківщини на вимаганні хабаря за ухвалення «потрібного» рішення.

За грошову винагороду посадовець пообіцяв задовольнити позов жінки, яка претендувала на спадщину після смерті чоловіка, попри відсутність з померлим офіційного шлюбу.

Щоб особисто отримати справу, голова суду дочекався, коли інші судді перебували у відпустках, аби автоматизований розподіл визначив його єдиним суддею для розгляду матеріалів.

Для реалізації цього задуму він заздалегідь повідомив заявницю про оптимальний час подання позову, щоб забезпечити його розподіл саме на себе.

Щоб приховати протиправну діяльність, суддя використовував свого знайомого – слідчого місцевого відділу поліції, через якого одержував неправомірну вигоду та спілкувався з клієнткою.

Навесні цього року правоохоронці викрили посередника одразу після передачі голові суду 2 тисяч доларів США, отриманих від позивачки.

Під час обшуку в службовому кабінеті голови суду правоохоронці виявили всю суму неправомірної вигоди.

Після поетапного документування злочинів судді йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо відсторонення судді від посади з подальшим обранням міри запобіжного заходу.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.