«Чупакабра» у Трускавці? Очевидці зафільмували на Львівщині незвичайного хижака (ВІДЕО)

У Трускавці на Львівщині очевидці зафільмували незвичайного хижака. Місцеві жителі припускають, що це легендарна «чупакабра», адже зовнішній вигляд тварини справді викликав подив і жваве обговорення.

Проте на відео, яке оприлюднило Українське товариство мисливців і рибалок – УТМР, цілком може бути хворий шакал, лисиця або собака, який здичавів.

Через літню линьку, хвороби шкіри, виснаження чи особливий ракурс зйомки дикі тварини нерідко виглядають незвично, що й породжує легенди про «невідомих істот».

А як вважаєте ви? Хто потрапив у кадр?