Туск звернувся до Навроцького після нападу на українську пару у Вроцлаві

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після жорстокого нападу на українську пару у Вроцлаві заявив, що зростання насильства в країні пов’язане з тим, що радикально налаштовані групи відчувають політичну підтримку, а також звернувся до польського президента Кароля Навроцького.

Про це він сказав перед засіданням уряду у вівторок, 28 липня.

Туск заявив, що Польща мусить вести “рішучу боротьбу проти насильства”.

“Ми мусимо вести рішучу боротьбу проти цього насильства, адже бандити, хулігани та ця культура насильства стають дедалі зухвалішими й нахабнішими, а ще й тому, що вони отримали політичну підтримку. Це не випадково, що чоловік, який побив українку, хвалився, нібито він є захисником кордонів”, – сказав прем’єр Польщі.

Тому Туск вирішив звернутися безпосередньо до Навроцького “з проханням перервати своє мовчання щодо цього”. Також він закликав президента звернути увагу на діяльність радикальних угруповань.

Прем’єр-міністр висловив надію, що правоохоронні органи зроблять усе від них залежне, аби винні у таких інцидентах були швидко затримані та ефективно покарані в майбутньому.

Окрім цього, він також згадав про незалежну профспілку “Солідарність” й наголосив, що завдяки їй Польща здобула “унікальне становище у світі”.

“Зараз цю спадщину знищують бандити, хулігани та звичайні злочинці, які б’ють і принижують людей лише за те, що ті розмовляють із трохи іншим акцентом”, – зауважив прем’єр.

Також Туск наголосив, що напади на українців суперечать інтересам самої Польщі й закликав поляків реагувати та негайно повідомляти про такі акти насильства.

“Не будьте байдужими. Ми знаємо, що байдужість є коренем злочину. Це ідеальне середовище для розквіту хуліганів, жорстоких злочинців та зла. Ми мусимо про це пам’ятати”, – додав польський прем’єр.

У неділю, 26 липня, у польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару. Зазначається, що пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх.