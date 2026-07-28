ДЕСС: Почаївська Лавра є афілірованою структурою московського патріархату

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

За результатами дослідження встановлено, що такі ознаки наявні.

Зокрема, встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Також дослідження підтвердило, що статут Лаври та документи, які регулюють її діяльність, засвідчують її належність до структури Київської митрополії УПЦ.

Окрім цього, встановлено, що Статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ.

Відповідний Наказ видано на підставі Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закону України «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» та Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення прийнято за результатами дослідження, яке тривало з 24 червня 2026 року відповідно до вимог чинного законодавства.