Громадянин рф Сеяр Куршутов подає до українського суду на волонтера Стерненка

Про Сергій Стерненко повідомляє у соцмережах.

Разом з помийкою “Трухою” на мене до суду також має подати і громадянин РФ Сеяр Куршутов. Це той, який за даними медіа заробляв на держконтрактах в МО до приходу Федорова Х2 від ринкової вартості дронів, організувавши схему завищення ціни через перепродаж комплектуючих своїм фірмам-прокладкам.

БЕБ розслідує кримінальне провадження № 72025001420000026 щодо цього, але підозр досі чомусь нема.

Куршутов під санкціями. Його ІПН бʼється в російських реєстрах.

Він хоче далі красти бюджетні кошти, тому атакує. Як і “Труха”, що служить корупціонерам і русні.

Для мене за честь мати таких ворогів.