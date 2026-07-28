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Вимагала 11 тис. доларів за оформлення інвалідності та відстрочки від мобілізації – в Одесі затримано працівницю РТЦК та СП

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  • Коментарі Вимкнено до Вимагала 11 тис. доларів за оформлення інвалідності та відстрочки від мобілізації – в Одесі затримано працівницю РТЦК та СП

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру працівниці районного ТЦК та СП за фактом зловживання впливом, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у травні 2026 року до посадовиці через знайомого юриста звернулися за консультацією щодо оформлення військовозобов’язаному III групи інвалідності та подальшого отримання відстрочки від мобілізації.

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Підозрювана повідомила, що за 11 тис. доларів США зможе вплинути на голову експертної команди, який ухвалюватиме рішення про встановлення інвалідності, а також на начальника відділення РТЦК та СП для оформлення відстрочки. Водночас вона запевняла, що без її сприяння вирішити це питання неможливо.

Чоловік повідомив про незаконну вимогу правоохоронним органам і надалі діяв під їхнім контролем.

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Працівницю РТЦК та СП затримали в одному з ресторанів Одеси одразу після одержання частини неправомірної вигоди.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 1 млн гривень.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

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