Вимагала 11 тис. доларів за оформлення інвалідності та відстрочки від мобілізації – в Одесі затримано працівницю РТЦК та СП

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру працівниці районного ТЦК та СП за фактом зловживання впливом, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у травні 2026 року до посадовиці через знайомого юриста звернулися за консультацією щодо оформлення військовозобов’язаному III групи інвалідності та подальшого отримання відстрочки від мобілізації.

Підозрювана повідомила, що за 11 тис. доларів США зможе вплинути на голову експертної команди, який ухвалюватиме рішення про встановлення інвалідності, а також на начальника відділення РТЦК та СП для оформлення відстрочки. Водночас вона запевняла, що без її сприяння вирішити це питання неможливо.

Чоловік повідомив про незаконну вимогу правоохоронним органам і надалі діяв під їхнім контролем.

Працівницю РТЦК та СП затримали в одному з ресторанів Одеси одразу після одержання частини неправомірної вигоди.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже 1 млн гривень.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.