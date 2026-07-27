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Конфлікт у Дрогобичі: «Ми – Донбас. Всьо ето началось із-за вас, западной України… Ми купілі тут квартіри» (ВІДЕО)

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  • Коментарі Вимкнено до Конфлікт у Дрогобичі: «Ми – Донбас. Всьо ето началось із-за вас, западной України… Ми купілі тут квартіри» (ВІДЕО)

У Дрогобичі правоохоронці з’ясовують обставини суперечки між громадянами, яка спалахнула через прослуховування пісень мовою країни-агресора. Конфлікт стався безпосередньо у райцентрі.

Інцидент зафіксували співробітники Дрогобицького районного відділу поліції у суботу, 25 липня, під час відпрацювання оперативного виклику.

Наразі особи всіх учасників конфлікту вже встановлені правоохоронцями.

За цим фактом співробітники територіального підрозділу поліції проводять офіційну перевірку. Після з’ясування обставин події буде надано правову кваліфікацію.

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«Ми – Донбас. Всьо ето началось із-за вас, западной України… Ми купілі тут квартіри» – готові до нових сусідів?

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