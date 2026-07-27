Картини 1950-х і косметика на півмільйона: два виявлення на українсько-польському кордоні

У пунктах пропуску «Краківець» і «Шегині» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з оперативними співробітниками та працівниками митниці виявили картини, які можуть становити культурну або історичну цінність, і партію незадекларованої косметики.

У «Краківці» в багажі 58-річної громадянки Польщі знайшли дві картини, датовані 1951 та 1954 роками. Жінка мала неповний пакет документів. Цінність полотен встановить експертиза.

У «Шегинях» 28-річна жителька Тернопільщини перевозила 1700 саше засобу для ламінування вій, 30 упаковок засобу для догляду за віями та 10 упаковок фарби для брів. Орієнтовна вартість товару – близько півмільйона гривень.

Працівники митниці склали протокол. Виявлене вилучено на склад митниці.