Дмитро Кротков – колишні піп УПЦ мп, який став військовим злочинцем армії рф (ВІДЕО)

Журналісти дослідили переписку попа РПЦ в окупованому Криму Дмитра Кроткова з ФСБівцем Іваном Латишевим. Вона детально показує, як російські спецслужби проникали у релігійні групи.

Дмитро Кротков — настоятель храму РПЦ в окупованому Криму та «головний священник СВО в Херсонській області». Ще у 2014 році він перейшов на бік окупантів. У Росії він отримує нагороди та медалі, а в Україні — підозру від СБУ за пособництво державі-агресорці. Слідство також встановило, що «Спеціальний гуманітарний центр» під керівництвом Кроткова постачає російській армії ударні дрони, тепловізори, рації та системи РЕБ.

Серед численних Telegram-чатів Дмитра Кроткова є один, підписаний як «Иван Иванович ФСБ». Ним виявився 33-річний Іван Латишев, який народився в українському Дніпрі, але виріс у Курській області Росії. Після окупації Криму чоловік переїхав до Сімферополя. У телефонних книжках інших людей Іван Іванович підписаний як «Иван Опер», «Иван Латышев ФСБ», «Фсб Цпэ Иван». ЦПЕ — Центр протидії екстремізму ФСБ Росії, у якому є департаменти, що курують різні напрямки роботи. Іван Латишев, схоже, відповідає за релігійний напрямок в окупованому Криму. І, судячи зі спілкування з Кротковим, є його куратором. Натомість Кротков звітує спецслужбовцю про настрої інших священників: хто може чекати на повернення українського контролю, а хто — ні.

Вербування, стеження та доноси на «своїх» стають частиною щоденного життя Кроткова. Він не тільки доносить сам, а й підбурює інших робити те саме. Це все маскується під невинні діалоги у Telegram, де він розбудовує мережу прихильних до нього людей, яких — за необхідності — зводить між собою.

Піп Кротков так сильно хоче сподобатися Латишеву і бути корисним окупантам, що «здає» йому навіть своїх друзів у рясах.