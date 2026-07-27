Двоє загиблих, серед них дитина, та 25 поранених унаслідок ворожої атаки на Чернігів – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом ворожої атаки на Чернігів, унаслідок якої загинули двоє людей, серед них дитина.

Ще 25 осіб, у тому числі троє дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, 26 липня 2025 року близько 16:10 збройні сили рф завдали удару, попередньо, реактивними БпЛА типу «Shahed» по одному з районів міста.

Унаслідок атаки зруйновано будівлю магазину, гаражне приміщення та транспортні засоби.

Кількість поранених може збільшитися, інформація уточнюється.

На місці події працюють правоохоронці.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернігівській області за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей, ч. 2 ст. 438 КК України.