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В морі біля хорватського острова Млет архіологи знайшли затонуле золото Візантії

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На затонулому візантійському кораблі поблизу хорватського острова Млет було знайдено понад 600 грамів золота, інкрустовані коштовним камінням поясні фурнітуру, імператорські золоті монети та перстень – печатку.

Археологи вважають, що судно затонуло наприкінці VII або на початку VIII століття, перевозячи елітного пасажира — можливо, високопоставленого військового командира, імперського адміністратора або дипломатичного представника — разом зі значним комерційним вантажем.

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Хорватський інститут охорони природи описує затонулий корабель як одне з найважливіших підводних археологічних відкриттів візантійського періоду в Середземномор’ї. За словами Ігоря Міголєка, який очолює археологічні дослідження, очищені та відновлені золоті предмети важать понад 600 грамів, що робить їх найбільшою концентрацією золота, яку коли-небудь витягли з місця кораблетрощі в Середземному морі.

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