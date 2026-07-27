В морі біля хорватського острова Млет архіологи знайшли затонуле золото Візантії

На затонулому візантійському кораблі поблизу хорватського острова Млет було знайдено понад 600 грамів золота, інкрустовані коштовним камінням поясні фурнітуру, імператорські золоті монети та перстень – печатку.

Археологи вважають, що судно затонуло наприкінці VII або на початку VIII століття, перевозячи елітного пасажира — можливо, високопоставленого військового командира, імперського адміністратора або дипломатичного представника — разом зі значним комерційним вантажем.

Хорватський інститут охорони природи описує затонулий корабель як одне з найважливіших підводних археологічних відкриттів візантійського періоду в Середземномор’ї. За словами Ігоря Міголєка, який очолює археологічні дослідження, очищені та відновлені золоті предмети важать понад 600 грамів, що робить їх найбільшою концентрацією золота, яку коли-небудь витягли з місця кораблетрощі в Середземному морі.