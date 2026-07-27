В ДТП у Болгарії загинула родина з Чернівців

Дідусь та бабуся із чернівецької родини, яка загинула у страшній ДТП у Болгарії, були колишніми прикордонниками. Останніми роками дідусь, Віктор Григорович Калініченко, працював у військово-спортивному ліцеї Чернівців.

За словами Василя Шила, Віктор Калініченко з дружиною – родом із Полтавщини. Із 1976 року Віктор проходив службу у Чернівецькому 31 прикордонному загоні на різних посадах – старшого техніка, старшини, командира комендантського взводу. Потім вийшов на пенсію і вже 7 років працював у ліцеї. Дружина Ніна також була військовослужбовицею, працювала на прикордонній заставі зв’язківцем.

“Добрий, працьовитий, відповідальний чоловік, ліцеїсти його любили і поважали. Нам його буде дуже не вистачати. Це велике горе для всього колективу”, – каже В. Шило.

У загиблих Віктора Калініченка і його дружини – двоє синів. Постраждав в аварії старший Віктор. У нього переломи обох ніг. Із внуків загинув молодший, Іванко. Старший онук отримав травми, але його здоров’ю нічого не загрожує, каже Василь Шило.

Потерпілі перебувають у лікарні Болгарії. Що саме стало причиною аварії – розслідує поліція.

“Віктору було 67 років, може, серцевий приступ стався абощо, – припускає Василь Шило. – Вони їхали на відпочинок за кордон, і це вже поверталися додому. Біля болгарського міста Две-Могили неподалік румунського кордону щось трапилося зіткнулися з вантажівкою.

Зараз усі небайдужі збирають кошти для родини. Збір оголосив 18 ліцей, де навчалися хлопчики, військово-спортивний ліцей, а також ветерани прикордонної служби.

За даними поліції Болгарії, у ДТП загинули чотири людини. У мікроавтобусі перебувала українська сім’я – четверо дорослих та двоє дітей. Загинули бабуся, дідусь, мати та 8-річний хлопчик. 12-річного хлопчика та 43-річного батька госпіталізували до реанімації.