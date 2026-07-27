Бандерівець, член ОУН Ілько Савчин з Сколе на Львівщині, що рятував євреїв від німців

а світлині Ілько Савчин та Арон Вільф з родиною.

Шестеро єврейських утікачів переховувались в одній землянці з українськими підпільниками-націоналістами. Після відходу німців шестеро утікачів повернулися до напівзруйнованого Сколе, звідки вони й розпочали свій довгий шлях через Польщу й Італію до США й Ізраїлю.

Для євреїв українське націоналістичне підпілля слугувало притулком від нацистських репресій Голокосту. Для УПА евреї ж були носіями дефіцитних професій, передусім — медичних. На Волині в сотні Івана Климишина – “Крука” працювали лікарями євреї Абрам Штрейкер – “Поппер” і Самуїл Лібергаль – “Гіль”. Абрагам Штерцер – “Андрій” лікував стрільців куреня “Льви” ВО “Буг” УПА-Захід. На теренах ВО “Говерла” працювали лікарі Самуель Нойман – “Максимович”, Антін Кольман – “Вугляр”, “Кум” та “Амікус”. Хірург Шая Варм – “Скрипаль” вилікував близько 200 стрільців загону імені Богуна.