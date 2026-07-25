12 років тому на Донбасі загинув воїн ДУК “Правий сектор” Володимир Статій

25 липня 2014 року в бою під Пісками загинув боєць Добровольчого Українського Корпусу «Правий сектор» — Володимир Статій, друг «Білий».

Опинившись в оточенні, він підірвав себе гранатою, аби не потрапити живим у руки ворога. Разом із ним було знищено чотирьох російських окупантів.

Володимир Статій був львів’янином, українським добровольцем і одним із тих, хто без вагань став на захист Батьківщини у найтяжчий для неї час. Він віддав своє життя за свободу України, за право нашого народу жити на власній землі та за майбутнє наступних поколінь.

Добровольці ДУК «Правий сектор» стали до бою тоді, коли держава лише починала оговтуватися від удару. Їхня жертовність, мужність і вірність Україні назавжди залишаться серед найяскравіших сторінок новітньої української національно-визвольної боротьби.

Вічна пам’ять і слава Герою!