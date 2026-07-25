СБУ затримала у Дніпрі агента рф, який активував для ворога понад 1000 систем Starlink

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який на замовлення ворога організував масштабну схему незаконної верифікації систем Старлінк.

Як з’ясувало розслідування, фігурантом виявився уродженець Луганщини, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

В обмін на гроші зловмисник використав реквізити, які йому передав куратор з рф, і спочатку оформив станцію Старлінк на себе.

Згодом агент отримав вказівку залучити до підпільної верифікації супутникового обладнання максимальну кількість людей.

Для виконання цього завдання фігурант вирішив активувати системи Старлінк у відділеннях поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб.

Встановлено, що таким чином організатор злочинної схеми верифікував для рашистів понад 1000 терміналів супутникового зв’язку.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Крім того, СБУ заблокувала всі станції Старлінк, які незаконно зареєстрував зловмисник.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.