Гнат Гребенюк – лідер ОУН на Запоріжжі

Запорізький районний провідник ОУН Гнат Гребенюк. 1943р.

У березні 1943 р. заарештований СД в Запоріжжі.

Під час німецької окупації території Запорізької області, членам ОУН вдалося створити досить потужний осередок у Михайлівському районі. Керівник місцевого підпілля Іван Гребенюк був включений до складу обласного Проводу. Одним з найбільш активних оунівців тут став Пилип Письменний.

Німецька жандармерія в ході розправи над українськими патріотами заарештувала члена Запорізького обласного проводу, керівника Михайлівської районної ОУН Івана Гребенюка. За інформацією оунівця Пилипа Письменного, за активну участь у діяльності ОУН Гребенюк був повішений СД (німецькою службою безпеки) у Нікополі Дніпропетровської області.