В світлу пам’ять Олександра Бандери — брата Степана Бандери, якого закатували в Аушвіці польські шовіністи

23 липня 1942 року в нацистському концтаборі Аушвіц загинув Олександр Андрійович Бандера — український громадський діяч, доктор політично-економічних наук, член Організації Українських Націоналістів та молодший брат Провідника ОУН Степана Бандери. Йому був лише 31 рік.

Олександр народився 25 березня 1911 року в селі Старий Угринів у родині греко-католицького священника Андрія Бандери. В атмосфері любові до України та християнських цінностей виховувалися всі семеро дітей родини Бандер. Згодом кожен із них долучився до українського визвольного руху й зазнав переслідувань.

Навчався у Стрийській гімназії, агрономічному відділі Львівської політехніки в Дублянах, а також студіював у Львівському університеті. Був членом куреня «Червона Калина» організації «Пласт». У 1933 році вступив до ОУН.

За рішенням Проводу ОУН продовжив навчання в Італії, де закінчив Римську Вищу школу політично-економічних наук і здобув ступінь доктора політично-економічних наук. У Римі працював у місцевому осередку ОУН та одружився з італійкою Марією Доміні.

Після проголошення Акта відновлення Української Держави 30 червня 1941 року нацистська влада розпочала масові репресії проти діячів ОУН. Як брат Степана Бандери та активний член організації, Олександр був заарештований, ув’язнений у Кракові, а згодом відправлений до концтабору Аушвіц (табірний номер 51020).

За свідченнями співв’язня Бориса Вітошинського, Олександра жорстоко катували. Його примушували босими ногами місити цемент із вапном, безперервно били, кидали в суміш цементу та вапна, а коли він благав дати води — занурили головою у бочку. Наступного дня його перевели до табірної «лікарні», яка фактично була місцем повільної смерті. Там він невдовзі помер.

За свідченнями колишніх в’язнів, безпосередню участь у знущаннях брали польські капо та кримінальні в’язні, яких адміністрація табору використовувала для контролю й терору над іншими ув’язненими. Сам концтабір Аушвіц був створений і керувався нацистською Німеччиною, яка несла відповідальність за систему масового знищення людей.

Після звістки про смерть чоловіка Марія Доміні звернулася до своїх впливових родичів в Італії. За деякими свідченнями, це спричинило розслідування обставин загибелі Олександра та змусило адміністрацію Аушвіца розмістити українських політичних в’язнів окремо, щоб зменшити насильство з боку капо.

Трагічною була доля всієї родини Бандер. Батька Андрія розстріляло НКВС, брат Василь також загинув в Аушвіці, брат Богдан був убитий у 1944 році, а сестри пройшли через радянські табори.

Олександр Бандера не став таким відомим, як його брат Степан, але його життя є прикладом високої освіти, відданості українській справі та жертовності. Він належить до тих українців, які без вагань заплатили найвищу ціну за право свого народу жити у вільній державі. Його ім’я назавжди вписане в історію українського визвольного руху як символ мужності, честі та незламності.

Світла пам’ять !