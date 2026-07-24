ТОП – 10 цитат Володимира Зеленського з 2022 року по 2026 рік

Ключові цитати Володимира Зеленського з 2022 до 2026 року відображають шлях України від спротиву в перші дні повномасштабного вторгнення до стратегічної боротьби за гідний мир, серед яких виділяються фрази про «не потрібне таксі», «нашу правду» та «правило вибору».

«Мені потрібні боєприпаси, а не таксі» — відповідь на пропозицію евакуації з Києва на початку повномасштабного вторгнення (25 лютого 2022 року).

«Наша зброя — це наша правда, а наша правда в тому, що це наша земля» — із відеозвернення до українців та світу (25 лютого 2022 року).

«Якщо Україна впаде — впаде вся Європа» — з виступу перед мешканцями європейських міст та Європарламентом (1–4 березня 2022 року).

«Ми не віддамо нічого свого і будемо боротися за кожен метр нашої землі» — щодо ситуації на полі бою та планів ворога (30 березня 2022 року).

«Це був рік болю, сорому, жалю, але головне — рік нашої незламності. Це був рік непереможності» — з промови до річниці початку повномасштабної війни (24 лютого 2023 року).

«Україна є. Україна б’ється. Україна йде вперед» — головний сенс звернень до міжнародних партнерів та українського суспільства.

«Або ти працюєш, або ти воюєш… Війни самі собою не закінчуються — війни закінчують» — з новорічного звернення (1 січня 2024 року).«Можна знищити стіни, але неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух» — про стійкість українських міст та енергосистеми (зима 2024 року).

«Ми дуже хочемо у 2026-му, щоб тихо в небі й спокійно на землі… Бо дуже хочемо, щоб усі наші повернулись додому» — з новорічного звернення президента (1 січня 2026 року).

«Ця війна має закінчитися справедливо і з гідністю для України — без жодних компромісів за рахунок нашого суверенітету» — із заяв на міжнародній арені та річничних звернень (лютий–липень 2026 року).