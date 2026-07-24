Спирт на 97 млн грн ввезли в Україну як присадку до пального: підозрюють трьох осіб

Понад 117 тонн етилового та метилового спирту ввезли в Україну, задекларувавши його як присадку до пального. Вартість незаконно переміщеного вантажу становить майже 97 млн грн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору схеми та двом її виконавцям.

За даними слідства, підозрювані налагодили імпорт великих партій підакцизного спирту з приховуванням від митного контролю. У документах вантаж зазначали як присадку до пального («Fuel Additive Solvent»), змінюючи його найменування та код товару.

Для ввезення спирту використовували підприємство, зареєстроване на підставну особу. Митним органам подавали документи із завідомо неправдивими відомостями про фактичний вміст вантажу. Упродовж вересня-жовтня 2024 року за цією схемою через державний кордон перемістили понад 117 тонн етилового та метилового спирту. Водії вантажівок, за даними слідства, не були поінформовані про справжній характер вантажу.

Дії підозрюваних кваліфіковано за:

– переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі;

– внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

– використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.