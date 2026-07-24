Президент України провів зустріч з офіцером ГУР Ілларіоном Павлюком: що відомо?

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

” Зустрівся з Ілларіоном Павлюком – військовослужбовцем і відомим українським письменником. Подякував за захист України й українського – в усіх сенсах. Обговорили подальшу технологізацію нашої оборони, перспективи розвитку оборонних технологій. Зокрема, Ілларіон доповів щодо застосування безпілотних технологій тактичного рівня, бачення необхідних кроків для утримання технологічної переваги над ворогом і можливих викликів на цьому шляху. Дякую за пропозиції! Слава Україні! ” – написав на Фейсбук лідер нації.

Для довідки:

До березня 2021 року Ілларіон Павлюк був співвласником продакшн-компанії Ivory Films, що займається виробництвом різноманітного телевізійного контенту, і продюсером програми Говорить Україна на телеканалі Україна.

У 2018 році він написав книгу Білий попіл у стилі нуар. До цього тривалий час працював на телеканалі Інтер, зокрема, директором студії документальних фільмів 07 продакшн.

У 2010 році був продюсером департаменту документально-художніх проєктів на телеканалі 1+1, у 2011-му входив до складу журі 63-ї американської телепремії Еммі.

Починав професійну діяльність як журналіст, кілька років працював спецкором на Близькому Сході.

У 2015 році воював на сході України у складі добровольчого батальйону, а після початку повномасштабного вторгнення РФ потрапив до підрозділу ГУР. У 2023 році очолив Управління преси та інформації Міністерства оборони.

15 липня 2026 року Павлюк отримав орден Данила Галицького з нагоди Дня Української Державності.

Серед найпопулярніших книг Павлюка — Я бачу, вас цікавить пітьма та Книга Еміля.