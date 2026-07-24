Двоє офіцерів Волинського прикордонного загону отримали вогнепальну зброю

Двоє офіцерів бойового підрозділу Волинського прикордонного загону – Артем Кедрун та Михайло Лагура – удостоєні заохочувальної відзнаки Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя».

Високу державну нагороду військовослужбовці отримали за особисту мужність, героїзм, незламність духу, активну участь у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України, самовідданість та високий професіоналізм, проявлені під час виконання військового й службового обов’язків.

Попередня ротація стала для офіцерів справжнім випробуванням. Разом із побратимами вони стримували наступи противника на Харківщині, ліквідовували окупантів та рятували поранених військовослужбовців. Сьогодні 24-річний Артем та 23-річний Михайло знову на передовій та виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Нагороди прикордонникам вручив Заступник Голови Держприкордонслужби генерал-майор Сергій Сердюк. Вітаючи бійців із заслуженими відзнаками, він побажав кожному невичерпної наснаги, стійкості та сил у боротьбі за Україну.

Також наголосив, що спільна Перемога залежить від внеску кожного воїна – у бою, у щоденній службі, порятунку побратимів та сумлінному виконанні поставлених завдань.