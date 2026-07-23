На війні загинув “госпітальєр” Олександр Водолажський

Трагічну звістку на Фнйсбук повідомила Яна Зінкевич.

Чорний день для нашого батальйону та всієї родини Госпітальєрів.

Ми втратили побратима Банкіра — Олександра Водолажського.

Учора під час евакуації поранених бійців машина екіпажу потрапила в аварію — у неї врізався військовослужбовець.

Двоє наших парамедиків також перебувають під наглядом лікарів.

Але для Банкіра ця евакуація стала останньою.

Від початку повномасштабного вторгнення Банкір був за кермом наших евакуаційних місій. Він був висококласним водієм, на чий досвід і професіоналізм завжди можна було покластися.

Дякуємо за кожне врятоване життя, побратиме. Вічна пам’ять і шана!

Інформацію щодо чину похорону та прощання надамо пізніше.

Усім, хто знав нашого дорогого Банкіра, висловлюємо співчуття.

Це велика втрата.

Сьогодні у Госпітальєрів День трауру.

Підтримати родину можна за цими реквізитами:

5168 7521 0074 8220 Водолажська Ірина Анатоліївна (дружина)

5168 7521 0946 4621 Водолажська Орина Олександрівна (донька