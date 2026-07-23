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Вторгнення Росії в Україну

На війні загинув “госпітальєр” Олександр Водолажський

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  • Коментарі Вимкнено до На війні загинув “госпітальєр” Олександр Водолажський

Трагічну звістку на Фнйсбук повідомила Яна Зінкевич.

Чорний день для нашого батальйону та всієї родини Госпітальєрів.

Ми втратили побратима Банкіра — Олександра Водолажського.

Учора під час евакуації поранених бійців машина екіпажу потрапила в аварію — у неї врізався військовослужбовець.

Двоє наших парамедиків також перебувають під наглядом лікарів.

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Але для Банкіра ця евакуація стала останньою.

Від початку повномасштабного вторгнення Банкір був за кермом наших евакуаційних місій. Він був висококласним водієм, на чий досвід і професіоналізм завжди можна було покластися.

Дякуємо за кожне врятоване життя, побратиме. Вічна пам’ять і шана!

Інформацію щодо чину похорону та прощання надамо пізніше.

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Усім, хто знав нашого дорогого Банкіра, висловлюємо співчуття.

Це велика втрата.

Сьогодні у Госпітальєрів День трауру.

Підтримати родину можна за цими реквізитами:

5168 7521 0074 8220 Водолажська Ірина Анатоліївна (дружина)

5168 7521 0946 4621 Водолажська Орина Олександрівна (донька

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