З Польщі др України екстрадовано підозрюваного у шахрайстві із «зеленим» тарифом

До України екстрадовано 44-річного власника приватної сонячної електростанції, якого підозрюють у незаконному заволодінні майже 1,3 млн грн за електроенергію, яка фактично не вироблялася.

16 липня 2026 року компетентні органи Республіки Польща передали підозрюваного українській стороні. Екстрадицію за дорученням Офісу Генерального прокурора забезпечила Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2019 році чоловік організував схему завищення обсягів виробленої сонячної електроенергії. На електростанції встановили лічильник із модифікованим програмним забезпеченням, який відображав показники, що у десять разів перевищували фактичні. На підставі цих даних він отримував виплати за «зеленим» тарифом.

Для приховування втручання у роботу приладу підозрюваний, за версією слідства, залучив майстра підприємства електропостачання, який разом із чотирма підлеглими оформлював документи про справність лічильника без належної перевірки. За реалізацію схеми організатор пообіцяв майстру 10 % від незаконно отриманих коштів.

Упродовж 2019–2022 років підозрюваний незаконно одержав майже 1,3 млн грн. Після викриття схеми він виїхав за кордон і переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в міжнародний розшук.

Стосовно майстра підприємства та чотирьох його підлеглих – обвинувальний акт уже перебуває на розгляді суду.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.