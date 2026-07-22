Федір Ляшинський – лідер ОУН в Маріуполі та борець за незалежну Україну у ХХ столітті

Федір Ляшинський – редактор україномовної «Маріупольської газети» , керівник літературної секції товариства «Просвіта» Маріуполя.

Підпілля ОУН у Маріуполі діяло переважно в 1941–1943 рр. Її основу склала похідна група з 12 осіб на чолі з Володимиром Болгарським-Булавським, яка прибула в місто у жовтні 1941 року. Організація мала політичні, економічні та військові відділи, а також займалася активною проукраїнською пропагандою.

Наприкінці 1942 року нацистська служба безпеки (гестапо) почала масові арешти. Багатьох учасників руху розстріляли в місті або вивезли до концтаборів. Після заходу до Маріуполя радянських військ вцілілих оунівців переслідували органи НКВС. Маріупольська організація була однією з найбільших у Донецькій області та налічувала близько 300 осіб.

У червні 1942 року ОУН створила в Маріуполі товариство «Просвіта», яке діяло легально до червня 1943 року та було одним із найбільших у Донецькій області — 150 осіб. Вище вказана організація використовувалася як для розвитку української культури, так і для прикриття розширення впливу ОУН на сході України. Просвіта організувала роботу секцій (мовно-літературної, драматичної, жіночої, української матері) та гуртків (історії України, хорової, бандури, драматичної, танцювальної, німецької мови). Коли німецькі окупанти виявили зв’язок Просвіти з ОУН, заборонили її діяльність.