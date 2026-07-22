У НАТО прокоментували заміну Сирського на Драпатого на посаді головкома ЗСУ

У НАТО, коментуючи призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ, наголосили, що стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою та непохитною.

Про це у коментарі заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв’язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, повідомляє “Європейська правда”.

У контексті призначення нового головнокомандувача ЗСУ представник НАТО запевнив, що жодних змін у співпраці між військовими не передбачається.

“Звісно, жодних змін у співпраці між військовими не передбачається, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно, а стратегія підтримки з боку Альянсу є чіткою та непохитною”, – зазначив Галофоро.

Він розповів, що сам ще особисто не зустрічався із Драпатим, але додав, що очікує на таку зустріч.