Підробляли батарейки DURACELL: до суду скеровано справу щодо трьох учасників схеми

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.

Слідство встановило, що упродовж 2024–2025 років учасники групи імпортували до України понад 1,4 млн немаркованих батарейок. За допомогою спеціального обладнання вони наносили на них позначення відомих торговельних марок, зокрема DURACELL, пакували та реалізовували як оригінальну продукцію.

Задокументовано виготовлення щонайменше 119,2 тис. підроблених батарейок DURACELL. Збитки, завдані правовласнику, перевищують 5 млн грн.

Під час обшуків вилучено понад 160 тис. батарейок, обладнання для нанесення маркування та пакувальні матеріали з незаконним використанням торговельної марки.

Трьох обвинувачених судитимуть за незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

Провадження є частиною системної роботи Офісу Генерального прокурора із захисту прав інтелектуальної власності, іноземних інвесторів та забезпечення добросовісної конкуренції в Україні.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.