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Політика

Представники УПЦ мп принесли в суд 10 тисяч заяв вірян

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  • Коментарі Вимкнено до Представники УПЦ мп принесли в суд 10 тисяч заяв вірян

22 липня почалося судове засідання у справі за позовом ДЕСС про заборону діяльності Київської митрополії УПЦ МП. Представники відповідача вимагають долучити до справи близько 10 тисяч заяв від віруючих про вступ в справу як третьої особи.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з посиланням на Telegram-канал адвоката Митрополії протоієрея Микити Чекмана.

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Адвокат Митрополії протоієрей УПЦ МП Микита Чекман повідомив, що на адресу суду та Митрополії надійшли листи підтримки Української Православної Церкви МП від Патріарха Болгарського Даниїла та архієреїв Болгарського Патріархату.

Окрім того, до матеріалів справи як позиція третьої сторони долучено понад 10 тисяч звернень вірян Української Православної Церкви на підтримку Київської митрополії УПЦ МП.

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Як  Державна служба з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви (УПЦ МП – ред.) із Російською Православною Церквою, діяльність якої в Україні заборонено.

Відповідний наказ «Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви» видано Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 8 липня 2025 року.

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