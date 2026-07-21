СБУ затримала ще 3-х агентів рф, які реєстрували Старлінки для рашистів

Служба безпеки заблокувала нові спроби рашистів отримати доступ до супутникової системи Старлінк для ведення війни проти України. За результатами комплексних заходів затримано ще трьох агентів рф, які намагались «підключити» ворога до терміналів інтернет-зв’язку.

Так, у Кіровоградській області викрито мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та невдовзі був завербований російськими спецслужбістами через Телеграм-канал з пошуку «легких» заробітків.

За обіцянку «швидких» грошей з рф дезертир зареєстрував на себе Старлінк і передав відповідні реквізити куратору з країни-агресора.

У подальшому фігурант під вигаданими приводами залучив ще десятьох своїх знайомих, щоб приховано оформити супутникові термінали для рашистів.

У Житомирі затримано місцеву наркозалежну, яку російські спецслужбісти завербували через тематичні Телеграм-канали з продажу наркотиків та психотропів.

Сподіваючись отримати гроші «на дозу», вона погодилась зареєструвати на своє ім’я Старлінк з передачею рашистам кодів доступу до супутникової системи.

Згодом фігурантка залучила до співпраці з ворогом ще трьох спільників для оформлення нових інтернет-терміналів.

На Миколаївщині викрито студента професійно-технічного училища, який допомагав рф отримати доступ до Старлінків для коригування дронових атак на південному фронті.

Як з’ясувало розслідування, юнак потрапив у поле зору російських спецслужбістів через прокремлівські Телеграм-чати.

Задокументовано, як за гроші фігурант оформив супутникові термінали на себе та своїх родичів, а потім планував передати реквізити спецслужбі рф.

За всіма викритими фактами було заблоковано доступ до незаконно оформлених терміналів Старлінк.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Зловмисникам загрожує від восьми років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській, Житомирській та Миколаївській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.