У Польщі до втрати пам’яті побили чоловіка, який захистив хлопця з України

Інцидент стався у польському місті Познань. Прессекретар Воєводського управління поліції в Познані, молодший інспектор Анджей Боровіак повідомив, що в суботу ввечері до поліції звернувся 60-річний чоловік. Він прийшов разом із дружиною, яка доглядала за ним після побиття, яке сталося днем раніше.

60-річного чоловіка побили на зупинці на вулиці Курпінського. Раніше, під час поїздки трамваєм, він став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопчика, на захист якого він виступив. Тоді молодики перенесли свою агресію на 60-річного поляка та напали на нього на вулиці.

Речник повідомив, що внаслідок нападу чоловік втратив пам’ять. Поліція опитала свідків та отримала записи з камер спостереження з автобусної зупинки, де сталися інциденти. Очікується, що відеозаписи з трамваю будуть оприлюднені в понеділок. Встановлення особи підозрюваних триває.