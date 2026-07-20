Путіну потрібна нова перемога й він дивиться на Балтію та Польщу

Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль.

Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас.

За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи сьогодні вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога.

“Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща”, – сказав він.