Митрополита Епіфанія Синод призначив керівником Києво-Печерського монастиря ПЦУ

Синод ПЦУ затвердив, що Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України, як Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) ПЦУ є керівником релігійної організації “Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) Православної Церкви України”.

“Відповідно до синодальної Постанови №30 від 23 травня 2022 року «Про Свято-Успенську Києво-Печерську лавру» релігійна організація «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)», має безпосереднє пряме підпорядкування Предстоятелю Православної Церкви України Митрополиту Київському і всієї України, як Священноархімандриту (настоятелю) Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Такою є багатовікова традиція в Українській Православній Церкві. Це також відповідає Статуту лаври.

Враховуючи потребу особливої уваги до життя і діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як святині виняткового загальноцерковного значення, беручи до уваги статутні норми та синодальні рішення щодо управління Лаврою, Синод затвердив що Предстоятель Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України, як Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України), є керівником релігійної організації «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

Синод рекомендував Священноархімандриту Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври призначити своїм указом Преосвященного вікарного єпископа Бориспільського благочинним Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври – старшою, після нього, посадовою особою монастиря”, – йдеться в повідомленні Синоду.