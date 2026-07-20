Затримано адвоката, який вимагав 14 тис доларів за нібито «вирішене» питання в суді

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру адвокату, який, за даними слідства, намагався шахрайським шляхом заволодіти 14 тис. доларів США представника підприємства.

За даними слідства, адвокат представляв інтереси товариства у справі про порушення митних правил щодо ввезення в Україну партії карт пам’яті microSD. Під час розгляду справи він переконував представника підприємства, що для позитивного рішення необхідно «вжити додаткових заходів».

Після того як суд відмовився застосовувати конфіскацію вилученого товару, підозрюваний, достовірно знаючи, що це рішення ухвалене незалежно від його дій, запевнив представника товариства, що такого результату вдалося досягти саме завдяки його професійній діяльності.

Після цього адвокат зажадав 20 тис. доларів США, погодившись відняти із цієї суми розмір штрафу, накладеного судом. У результаті він вимагав 14 тис. доларів США, які планував отримати через власний криптовалютний гаманець.

15 липня 2026 року представник підприємства під контролем правоохоронців перерахував на цей гаманець першу частину коштів. Одразу після транзакції адвоката затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Адвокату інкримінують закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 3,3 млн грн.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.