Встановлюємо місцеперебування неповнолітньої Айсел Алахвердієвої з Вінниці

20 липня 16-дівчина залишила медичну установу у м. Вінниця та наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст близько 165 см, волосся темне. Була одягнена ймовірно у чорну спідницю, чорну майку, білі або чорні кросівки, із собою мала невелику дорожню сумку.

Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місцеперебування неповнолітньої, просимо повідомляти за телефонами 068 950 05 62 або 102.