90 смартфонів знайшли там, де їх не чекали: незадекларовані «гаджет-рейси» завершились на Львівщині

У пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Угринів» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону спільно з оперативними співробітниками та працівниками митниці припинили дві спроби незаконного переміщення через державний кордон незадекларованої техніки. Загальна вартість виявленого товару перевищує 1,2 мільйона гривень.

Перший випадок зафіксували у пункті пропуску «Рава-Руська». Під час огляду мікроавтобуса Mercedes, яким керував 50-річний житель Івано-Франківської області, серед особистих речей у багажному відділенні прикордонники виявили п’ять незадекларованих ноутбуків Apple.

За словами водія, техніку він перевозив із Польщі до Івано-Франківської області. Попередня вартість ноутбуків становить понад 460 тисяч гривень.

Другий факт викрили у пункті пропуску «Угринів» завдяки інформації, отриманій від оперативних співробітників загону. Під час поглибленого огляду вантажного автомобіля Mercedes, який перевозив три легкові автомобілі як гуманітарну допомогу, виявили спеціально обладнаний тайник.

Схованку облаштували у відсіку для відпочинку водія, розташованому в задній частині кабіни. Усередині знаходилися 90 смартфонів різних торговельних марок.

За кермом вантажівки перебував 24-річний житель Волинської області. Він пояснив, що перевозив смартфони з Польщі до Волині для подальшого продажу. Орієнтовна вартість виявленої партії техніки перевищує 800 тисяч гривень.

За обома фактами працівники митниці склали відповідні протоколи. Незадекларовану техніку вилучено та передано на склад митниці.