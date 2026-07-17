Офіційний Будапешт перевірить спаву “Сійярте – Лаврова”

В Угорщині офіційно підтвердили початок перевірки можливих зв’язків колишнього міністра закордонних справ Петера Сійярто з росією.

16 липня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що, за наявною у нього інформацією, відповідна перевірка вже розпочалася. Подробиць він не повідомив, пояснивши це тим, що матеріали містять значний обсяг засекречених документів Міністерства закордонних справ, а також інших відомостей, розголошення яких може зашкодити розслідуванню.

Тут необхідне важливе уточнення. Станом на сьогодні угорська влада не повідомила, який саме орган проводить перевірку, чи відкрито кримінальне провадження, за якими статтями можуть кваліфікувати можливі правопорушення і чи має Сійярто будь-який процесуальний статус.

Тобто остаточних висновків і тим більше вироку поки немає. Однак сам факт перевірки вперше підтверджено на рівні глави угорського уряду.

І перевіряти, схоже, є що.

Навесні 2026 року міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів оприлюднив записи та стенограми ймовірних телефонних переговорів Сійярто з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим та іншими російськими посадовцями.

На одному із записів співрозмовники обговорювали можливість виключення із санкційного списку Європейського Союзу родички російського бізнесмена. Голос, який приписують Сійярто, повідомляв, що Угорщина і Словаччина підготують відповідну пропозицію та зроблять усе можливе для її реалізації.

В іншій розмові Лавров просив передати документ, пов’язаний із переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу. Сійярто нібито погодився направити його через угорське посольство в москві.

Який саме це був документ і чи мав він закритий статус, остаточно не встановлено. Reuters не зміг незалежно підтвердити автентичність усіх записів. Водночас сам Сійярто не заперечував факту телефонних переговорів, зосередившись переважно на тому, що його розмови могли прослуховувати іноземні спецслужби.

Окремі європейські безпекові джерела стверджували, що Сійярто роками телефонував Лаврову під час перерв у засіданнях Європейського Союзу та передавав йому інформацію про зміст дискусій, позиції окремих держав і можливі компроміси.

Сам колишній міністр називав ці повідомлення неправдивими та заперечував передачу москві секретної інформації. Водночас він визнавав, що регулярно контактував із Лавровим до і після засідань Ради ЄС та обговорював із ним порядок денний і ухвалені рішення.

У нормальній дипломатичній практиці контакти з представниками держави-противника самі собою не є злочином. Канали зв’язку можуть бути необхідними навіть під час війни.

Питання в іншому: чи діяв угорський міністр у межах офіційно визначеної політики своєї держави, чи створив для кремля неформальний канал доступу до внутрішньої інформації Європейського Союзу.

Якщо буде доведено, що представникам росії передавали закриті матеріали, позиції союзників або інформацію, отриману під час конфіденційних засідань ЄС і НАТО, це вже буде не питанням політичних симпатій чи особливостей угорської дипломатії.

Це питання захисту державної та союзницької таємниці, контррозвідки й можливої відповідальності за діяльність в інтересах іноземної держави.

Репутаційний фон для Сійярто також складно назвати нейтральним.

Після початку повномасштабного вторгнення росії він продовжував регулярно відвідувати москву, зустрічався з Лавровим і путіним, виступав проти посилення санкцій та домагався збереження залежності Угорщини від російських енергоносіїв.

У 2021 році путін нагородив його російським орденом Дружби. За підрахунками міжнародних медіа, після лютого 2022 року Сійярто здійснив щонайменше 16 офіційних візитів до москви.

Додаткової пікантності ситуації надає те, що буквально напередодні підтвердження перевірки Сійярто відмовився від депутатського мандата і перейшов на керівну посаду до китайської автомобільної корпорації BYD.

Саме Сійярто, перебуваючи в уряді, активно сприяв приходу BYD до Угорщини та наданню компанії значної державної підтримки.

Це не доводить його провини у справі щодо можливих російських зв’язків, але посилює питання про потенційний конфлікт інтересів і про те, чиї саме інтереси він представляв, перебуваючи на посаді міністра закордонних справ.

Нова угорська влада тепер опинилася перед серйозним випробуванням.

Перевірка не повинна перетворитися на політичну помсту переможців переможеним. Але вона також не може завершитися формальною відпискою, якщо засекречені документи підтвердять існування російського каналу всередині угорського Міністерства закордонних справ.

Необхідно встановити, які саме матеріали передавалися російській стороні, хто санкціонував такі контакти, чи отримували доступ до цієї інформації російські спецслужби, яку роль у цьому відігравали окремі угорські дипломати та чи завдала така діяльність шкоди інтересам Угорщини, Європейського Союзу, НАТО й України.

Йдеться вже не лише про Петера Сійярто.

Йдеться про можливе використання цілої держави як політичного, енергетичного та інформаційного плацдарму росії всередині Європейського Союзу.

Орбанівська Угорщина роками переконувала Європу, що її дії є лише “особливою національною позицією”.

Тепер настав час документально встановити, де закінчувалася самостійна угорська зовнішня політика і де починалося обслуговування інтересів кремля.

Бо дипломатія — це представлення та захист інтересів власної держави.

А передавання іноземній державі внутрішньої інформації союзників — це вже зовсім інша історія.

Віктор Ягун,

генерал СБУ