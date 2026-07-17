“Едельвейси Карпат”: долучайся до лав 10 та 128 окремих гірсько – штурмових бригад ЗСУ

Гірсько-штурмові бригади (ГШБр) — це елітні, високомобільні з’єднання Сухопутних військ ЗСУ, спеціалізовані для ведення бойових дій у складній, лісистій та гірській місцевості. Вони відзначаються підвищеною вогневою міццю та мобільністю.
128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр)
- Штаб та дислокація: м. Мукачево, підрозділи базуються по всій Закарпатській області (зокрема 15-й батальйон в Ужгороді).
- Особливості: Легендарне з’єднання з високим бойовим духом, традиційно комплектується жителями західних регіонів України. Інформація про службу та вакансії доступна на офіційному порталі 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
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10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» (10 ОГШБр)
- Штаб та дислокація: м. Коломия, Івано-Франківська область.
- Особливості: Створена у 2015 році. Унікальна тим, що всі її окремі батальйони мають власні бойові прапори. Ознайомитися з історією підрозділу можна на 10-та окрема гірсько-штурмова бригада