“Едельвейси Карпат”: долучайся до лав 10 та 128 окремих гірсько – штурмових бригад ЗСУ

Гірсько-штурмові бригади (ГШБр) — це елітні, високомобільні з’єднання Сухопутних військ ЗСУ, спеціалізовані для ведення бойових дій у складній, лісистій та гірській місцевості. Вони відзначаються підвищеною вогневою міццю та мобільністю.

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада (128 ОГШБр)

Штаб та дислокація: м. Мукачево, підрозділи базуються по всій Закарпатській області (зокрема 15-й батальйон в Ужгороді).

м. Мукачево, підрозділи базуються по всій Закарпатській області (зокрема 15-й батальйон в Ужгороді). Особливості: Легендарне з’єднання з високим бойовим духом, традиційно комплектується жителями західних регіонів України. Інформація про службу та вакансії доступна на офіційному порталі 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» (10 ОГШБр)