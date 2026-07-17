П’ятий рік війни, сотні знищених православних церков по всій Україні та нещодавній удар “Шахедом” по Києво – Печерській Лаврі, а православні активісти української філії рпц з благословення митрополита Онуфрія продовжують прославляти катів Української нації з роду Романових.



Так, активістка московського патріархату Вікторія Кохановська вкотре “пробила дно”, адже цього разу любителька московії та фсбшного рубля поширила ікону, на якій розміщені представники московської монархічної династії Романових, та сам останній імператор Ніколай ІІ.

Виникай питання: чому любителька царя – “батюшкі” досі не затримана та не додана в обмінний фонд держави?