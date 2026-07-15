СБУ та Нацполіція викрили адвоката, який за хабарі обіцяв «вирішити» справи в судах Києва

Служба безпеки та Національна поліція викрили у Києві адвоката на хабарі. Як з’ясувало розслідування, юрист вимагав 30 тисяч доларів США від учасниці майнового спору, який розглядався в одному із столичних судів.

Встановлено, що за цю суму хабаря адвокат обіцяв незаконно вплинути на рішення судді щодо поділу майна подружжя на користь клієнтки.

Для переконливості юрист запевняв жінку, що має особисті зв’язки в судовій інстанції для «вирішення» цього питання.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» поблизу одного з ринків Києва під час передачі неправомірної вигоди.

При обшуках за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено докази його протиправної діяльності.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.