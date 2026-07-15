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СБУ та Нацполіція викрили адвоката, який за хабарі обіцяв «вирішити» справи в судах Києва

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Служба безпеки та Національна поліція викрили у Києві адвоката на хабарі. Як з’ясувало розслідування, юрист вимагав 30 тисяч доларів США від учасниці майнового спору, який розглядався в одному із столичних судів.

Встановлено, що за цю суму хабаря адвокат обіцяв незаконно вплинути на рішення судді щодо поділу майна подружжя на користь клієнтки.

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Для переконливості юрист запевняв жінку, що має особисті зв’язки в судовій інстанції для «вирішення» цього питання.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» поблизу одного з ринків Києва під час передачі неправомірної вигоди.

При обшуках за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено докази його протиправної діяльності.

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Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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