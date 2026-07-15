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Вторгнення Росії в Україну

На Київщині затримали чоловіка, який збирав для фсб дані для ударів по двох областях

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  • Коментарі Вимкнено до На Київщині затримали чоловіка, який збирав для фсб дані для ударів по двох областях

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно зі СБУ викрито та затримано мешканця Київщини, який, за даними слідства, збирав для російської спецслужби координати об’єктів енергетики та Сил оборони у Київській і Черкаській областях.

Серед основних цілей ворога були об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема опорні електропідстанції, що забезпечують електропостачання значної частини обох регіонів. Також підозрюваний намагався встановити місця розташування логістичних складів і бойових позицій української ППО.

За даними слідства, чоловік працював в одній з агрокомпаній регіону. Його завербували представники фсб після того, як він почав шукати «легкого заробітку» в Telegram-каналах.

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Виконуючи завдання куратора, підозрюваний фотографував і знімав на відео об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, позначав їхні координати на Google Maps і передавав через месенджер. Розвідку він проводив як на Київщині, так і під час поїздок до родичів на Черкащину, де виявляв нові потенційні цілі та уточнював їхнє розташування.

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Під час обшуку в його помешканні вилучили мобільний телефон із доказами листування з представником фсб та передачі розвідувальної інформації.

Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

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