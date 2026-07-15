На Вінниччині вітчим півтора року ґвалтував малолітню падчерку

На Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки.

Встановлено, що з серпня 2024 року по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від вітчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, – ґвалтував.

Вперше він посягнув на статеву свободу і недоторканість дитини, коли їй було 11 років. Дівчинка одразу ж розповіла про це матері й бабусі, однак жінки їй не повірили.

Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла.

Наразі обвинувачений під вартою.

Потерпіла пройшла реабілітацію в спеціалізованому закладі.

Вказаний злочин відноситься до категорії найтяжчих, покарання за нього – 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.