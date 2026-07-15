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На Вінниччині вітчим півтора року ґвалтував малолітню падчерку

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На Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка, який обвинувачується у ґвалтуванні малолітньої падчерки.

Встановлено, що з серпня 2024 року по квітень 2026 року дівчинка зазнавала систематичного насилля від вітчима. Чоловік її бив, залякував і, коли вона перебувала в безпорадному психологічному стані, – ґвалтував.

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Вперше він посягнув на статеву свободу і недоторканість дитини, коли їй було 11 років. Дівчинка одразу ж розповіла про це матері й бабусі, однак жінки їй не повірили.

Про злочин стало відомо, коли синці на руках дитини побачили педагоги школи. Вони скерували ученицю до шкільного психолога, якому потерпіла про все розповіла.

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Наразі обвинувачений під вартою.

Потерпіла пройшла реабілітацію в спеціалізованому закладі.

Вказаний злочин відноситься до категорії найтяжчих, покарання за нього – 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

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