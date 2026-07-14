СБУ затримала ексміліціонера-агента фсб, який коригував ворожі удари по прикордонню Сумщини

Служба безпеки затримала на Сумщині ще одного агента фсб. Зловмисник розвідував координати для повітряних атак рф по прикордонню.

Як з’ясувало розслідування, завдання загарбників виконував завербований фсб екскерівник слідчого відділу одного з підрозділів розформованої міліції у Шосткінському районі.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив через свої давні приятельські зв’язки з військовослужбовцем рф та власні прокремлівські переконання.

За матеріалами справи, у 2025 році на нього вийшов співробітник управління фсб по Брянській області і запропонував збирати розвіддані для ударів рф по підрозділах Сил оборони на північно-східному прикордонні.

Після інструктажу агент почав відстежувати місця розташування українських військ, насамперед локації укріпрайонів, вогневих позицій та блокпостів.

Для збору розвідданих він обходив прикордонну місцевість і завуальовано випитував потрібну йому інформацію у знайомих.

Зібрані відомості фігурант месенджером передавав російському спецслужбісту для підготовки ударів по регіону керованими авіабомбами та дронами-камікадзе.

Служба безпеки затримала фігуранта, коли він виконував чергове завдання ворога з підготовки удару по прикордонню. У нього вилучено смартфон із доказами роботи на агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.