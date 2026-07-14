Підтримаймо петицію про присвоєння Вардгесу Сируняну звання «Герой України» (посмертно)

Вардгес Суренович Сирунян — захисник України, який із червня 2022 року добровільно став до лав Збройних Сил України та мужньо виконував бойові завдання на найскладніших напрямках фронту.

28 жовтня 2024 року Вардгес Сирунян трагічно загинув під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку.

Сьогодні триває збір підписів під петицією з проханням присвоїти захиснику почесне звання «Герой України» (посмертно).

Кожен голос має значення. Просимо підтримати петицію та поширити її серед друзів і знайомих.

Посилання на петицію — ТУТ.

Вічна пам’ять Герою