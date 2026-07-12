В Луцьку відбувся похорон полеглого на війні офіцера Олега Чернюка

У Луцьку попрощалися з старшим лейтенантом Олегом Валерійовичем Чернюком, який загинув, мужньо виконуючи військовий обов’язок із захисту України, її свободи та незалежності.

Олег Чернюк народився 16 лютого 2001 року у селищі Новосілки, Волинської області. З жовтня 2024 року проходив службу у прикордонній комендатурі швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону.

23 червня 2026 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині, старший лейтенант Олег Чернюк загинув.

Траурний кортеж прибув до рідного міста Луцьк, де проживав Олег. У кафедральному соборі Святої Трійці відбулося прощання з Героєм, після чого його поховали з усіма військовими почестями. Провести захисника в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, представники органів влади, духовенство та жителі громади.

Олег був молодим захисником України, який мав ще стільки нездійснених мрій і планів. Щирий, добрий, працьовитий та завжди готовий підтримати інших, він назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, побратимів і всіх, хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам.

Вічна слава і світла пам’ять захиснику України Олегу Чернюку!